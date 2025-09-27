مجلس السيادة ينعى الفنان التشكيلي والرسام ادمون منير

نعى مجلس السيادة الانتقالي، وفاة الفنان التشكيلي والرسام والنجم التلفزيوني ادمون منير الذي وافته المنية بالقاهرة، بعد مسيرة طويلة من العطاء المتفانِي في مجالات الفنون والإعلام والخط والكاريكاتير والأعمال التلفزيونية.

ومجلس السيادة، إذ ينعاه إنما ينعى للشعب السوداني أحد أبرز رموز الفن في السودان، وقد اسهم الراحل عبر الرسومات والكاركتير أن يجعل من الفن رسالة تنهض بالأمم وتبعث روح المحبة والسلام، كما يعد رمزاً من رموز التوعية والتنوير الثقافي، فضلاً عن إبداعاته ومساهماته الجليلة في تطوير فن الكاركتير عبر البرامج الفنية والثقافية في المؤسسات الإعلامية والثقافية المحلية والعالمية.