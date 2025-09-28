وزير الثقافة والإعلام والسياحة ينعى الفنان المبدع الأستاذ أدمون منير

ينعى وزير الثقافة والإعلام والسياحة، والمدير العام للهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون، والعاملون في الهيئة، الفنان المبدع الأستاذ أدمون منير، الذي وافته المنية بالعاصمة المصرية القاهرة يوم الخميس الموافق الخامس والعشرين من سبتمبر 2025، بعد مسيرة حافلة بالعطاء.

ويُعد الفقيد من الرعيل الأول الذي ساهم في تأسيس التلفزيون القومي عام 1963، وأسهم بريشته في تصميم شعارات العديد من البرامج، وكان من رواد فن الرسوم المتحركة والكاريكاتير، وقد أعد وقدم العديد من البرامج، من بينها برنامج “خد وهات”، وغيرها من البرامج المميزة.