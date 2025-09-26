شاهد.. “بقال” يرد على “خال الدعامة” بعد اتهامه بالحصول على 5 ألف دولار قبل هروبه الشهير: (لا أريد شيء من حميدتي أو عبد الرحيم لو وزونني ذهب بعد الإهانة والمذلة التي تعرضت لها)

خرج القيادي الهارب بمليشيا الدعم السريع, إبراهيم بقال سراج, في تسجيل صوتي رد فيه على الإتهامات التي وجهت له من قبل بعض نشطاء المليشيا.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن “بقال” ظهر غاضباً من الهجوم الذي ظل يتعرض له من قبل بعض النشطاء أبرزهم “خال الدعامة”.

وأتهم الناشط بالمليشيا “بقال”, بالحصول على أموال من قائد الدعم السريع “حميدتي”, وقائد ثاني “عبد الرحيم”, إضافة لمبلغ 5 ألف دولار من أحد القادة قبل هروبه والذي كان بحجة زيارة أبنائه.

إبراهيم بقال, رد على تصريحات “خال الدعامة”, ونفى حصوله على أموال من قادة الدعم السريع, وقال غاضباً: (لا أريد شيء من حميدتي أو عبد الرحيم لو وزونني ذهب بعد الإهانة والمذلة التي تعرضت لها).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين