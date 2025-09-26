شاهد بالفيديو.. حرب السوشيال ميديا تتواصل.. تيكتوكر سودانية تهاجم الناشطة الشهيرة “ماما كوكي”: (إبنتها أنجبت بعد 5 أشهر فقط من زواجها)

اشتعل الصراع داخل مواقع التواصل الاجتماعي في السودان, بين ناشطة شهيرة وتيكتوكر معروفة, على غرار الحرب التي نشبت بين المطربتين الجبلية, وهبة جبرة.

وبحسب رصد ومتابعة محررة موقع النيلين, فقد هاجمت التيكتوكر “سماح”, الناشطة الشهيرة كوثر عبد الله, المعروفة باسم “ماما كوكي”, عبر مقاطع نشرتها وتم تداولها بشكل كبير على السوشيال ميديا.

وطالت الإتهامات والإساءات التي أطلقتها “سماح”, إبنة ماما كوكي, “وئام”, حيث قالت في مقطع أثار ضجة واسعة: (وئام إبنة كوثر كانت حامل قبل زواجها وأنجبت بعد 5 أشهر من الزواج).

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين