الدفاع المداني ولاية الخرطوم ينفذ حملة مكثفة لمكافحة نواقل الأمراض وإصحاح البيئة بولاية الخرطوم

نفذت قوات الدفاع المدني ولاية الخرطوم حملة مكثفة للنظافة وإصحاح البيئة ومكافحة نواقل الأمراض بولاية الخرطوم من خلال رش البرك والمستنقعات وتطهير المجاري ومواقع تراكم وتجمعات المياه الآثنة التي يتوالد فيها الذباب والباعوض وغيرها من الحشرات الاخري المسببة للأمراض والحميات.

وفي تصريح للمكتب الصحفي للشرطة قال الفريق شرطة حقوقي/ د عثمان عطا مدير عام قوات الدفاع المدني أن هذه الخطوة تأتي في إطار برامج المسئولية المجتمعية لقوات الشرطة والمساهمة مع المجتمع والجهات ذات الصلة ووزارة الصحة في برامج النظافة وإصحاح البيئة من أجل تحقيق صحة المواطن وحمايته من الأمراض والأوبئة التي ظلت تشكل هاجسا كبيرا للمواطنين وظلوا يعانون من انتشار الامراض والحميات بسبب تردي البيئة وانتشار الحشرات المسببة لهاموكدا أن قوات الدفاع المدني شاركت في هذه الحملة بأكثر من (1000) من منسوبيها من الضباط وضباط الصف والجنود وعدد مائة من أنواع الطلمبات مختلفة الأنواع بغرض سحب المياه ، والرش بالمبيدات بنوعيه الضبابي والرزازي بالإضافة لعمليات التعقيم والتطهير بواسطة الكلور مضيفا بأن قوات الدفاع المدني قد قامت بتجهيز عيادات ميدانية مزودة بجميع التجهيزات اللازمة والمستحضرات الطبية علي مستوي جميع محليات الولاية السبعة مؤكدا جاهزية الدفاع المدني للقضاء تماما علي نواقل الأمراض والحد من إنتشار الأمراض مطلع الأسبوع المقبل.

المكتب الصحفي للشرطة