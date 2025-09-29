تعرف على منافس الهلال في الدور التمهيدي الثاني من أبطال أفريقيا وموعد ومكان مباراتي الذهاب والإياب

تمكن الهلال السوداني, من التأهل إلى الدور التمهيدي الثاني لبطولة دوري أبطال أفريقيا, بصعوبة بعد إقصائه الجاموس الجنوب سوداني, وكان الفريقان قد تعادلا ذهابا بدون أهداف.

ويدين الهلال, بفوزه لجناحه البورندي جان كلود, الذي أحرز هدف المباراة الوحيد في منتصف الشوط الأول من المباراة التي جرت عصر السب بزنزبار.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن الهلال سيواجه في الدور التمهيدي الثاني, فريق البوليس الكيني, الذي تأهل هو الأخر بصعوبة على مقديشو الصومالي.

الهلال, سيلعب الذهاب خارج ملعبه بين أيام 17 – 19 أكتوبر, فيما سيلعب الإياب في زنزبار, بين أيام ما بين 24 – 26 أكتوبر القادم.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين