هشام و أحمد طه..

أهم ما كشفه لقاء الأخ هشام شمس الدين في قناة الجزيرة مساء امس هو حقيقة المذيع أحمد طه وتحيزاته الواضحة في دعم خصوم الوطن وبعض العملاء..

– احمد طه يعمد إلى تشتيت الحوار قبل أن تستكمل فكرتك..

– أحمد طه يزج بأسماء وشخصيات بعيدة عن روح الحوار لترسيخ فهم معين (كرتي ونافع والحركة الاسلامية)..

– احمد يعمد للاستفزاز بالمقاطعة أو الابتسامات وطريقة الحديث والضغط على الضيف..

– تكرار وعرض ادعاءات الطرف الآخر بطريقة أخرى وتبنيها على اساس أنها الحقيقة والدفاع عنها والاسترسال ، بينما يسمح للطرف الآخر الرد وقبول طرحه دون محاججة..

– احمد طه ليس مذيعاً وإنما خصم وشريك في مشروع سياسي يساند مليشيا ومرتزقة الدعم السريع المتمردة..

– واغلب الظن ، استضافة قيادي آخر من صمود أو المليشيا للتغطية على خيباتهم فى هذه المقابلة..

ابراهيم الصديق على

