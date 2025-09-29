رأي ومقالات

هشام و أحمد طه

2025/09/29
احمد طه

هشام و أحمد طه..
أهم ما كشفه لقاء الأخ هشام شمس الدين في قناة الجزيرة مساء امس هو حقيقة المذيع أحمد طه وتحيزاته الواضحة في دعم خصوم الوطن وبعض العملاء..
– احمد طه يعمد إلى تشتيت الحوار قبل أن تستكمل فكرتك..

– أحمد طه يزج بأسماء وشخصيات بعيدة عن روح الحوار لترسيخ فهم معين (كرتي ونافع والحركة الاسلامية)..

– احمد يعمد للاستفزاز بالمقاطعة أو الابتسامات وطريقة الحديث والضغط على الضيف..
– تكرار وعرض ادعاءات الطرف الآخر بطريقة أخرى وتبنيها على اساس أنها الحقيقة والدفاع عنها والاسترسال ، بينما يسمح للطرف الآخر الرد وقبول طرحه دون محاججة..
– احمد طه ليس مذيعاً وإنما خصم وشريك في مشروع سياسي يساند مليشيا ومرتزقة الدعم السريع المتمردة..

– واغلب الظن ، استضافة قيادي آخر من صمود أو المليشيا للتغطية على خيباتهم فى هذه المقابلة..

ابراهيم الصديق على

