تعادل 300 ضعف جاذبية الأرض.. الصين تطلق أقوى وحدة طرد مركزي في العالم

شغّل المهندسون الصينيون أقوى وحدة طرد مركزي في العالم، قادرة على توليد جاذبية تعادل 300 ضعف جاذبية الأرض.

وأفادت وكالة شينخوا الصينية للأنباء أن وحدة الطرد المركزي CHIEF1300، أقوى وحدة من نوعها في العالم، تقع في مدينة هانغتشو، عاصمة مقاطعة تشجيانغ شرقي الصين، وتم تطويرها بواسطة خبراء من جامعة تشجيانغ.

وتتمتع الوحدة بقدرة رفع حمولات تصل إلى 20 طنا، وتقع تحت الأرض، ومزودة بنظام تبريد بالتفريغ لتقليل الآثار السلبية لمقاومة الهواء والحرارة، وفقا لكبير المهندسين لين داوشنغ.

وتهدف الوحدة إلى إجراء أبحاث متقدمة في مجالات متعددة، تشمل استخراج الموارد، الوقاية من الكوارث والتخفيف من آثارها، دفن النفايات تحت الأرض، وتركيب مواد جديدة.

وأسفرت الاختبارات التجريبية عن نتائج مهمة، حيث حاكى الباحثون زلازل قوية لاختبار الاستقرار الزلزالي لأساسات السدود الكهرومائية، وحددوا تأثير موجة ارتفاعها 4 أمتار وتسونامي بارتفاع 20 مترا عن قاع البحر.

وأعلنت الجامعة أن الوحدة متاحة للتعاون الدولي في مجال البحوث العلمية المتطورة، معربة عن تطلعها للعمل مع مجموعات بحثية عالمية رائدة لتسريع الاكتشافات العلمية وتشجيع الابتكار.

المصدر: تاس