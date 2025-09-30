منها التحديق بالشاشات.. 4 عادات تُسرّع شيخوخة البشرة

تُسرّع بعض العادات اليومية شيخوخة البشرة دون إدراك، مثل وضعية النوم غير الصحية، والتحديق المطول في الشاشات، وإزالة المكياج بسرعة، ما يؤذي البشرة ويسرّع شيخوختها.

كما تُشكّل الأمصال الغنيّة بالفيتامين C والكريمات الليليّة التي تحتوي على الريتينول وسائل فعّالة لتأخير علامات الشيخوخة المبكرة التي تظهر على البشرة. ولكنها تفقد الكثير من فائدتها إذا ترافق استعمالها مع وجود عادات يوميّة تُسرّع ظهور الخطوط والتجاعيد، فبعض العادات التي نُكرّرها باستمرار تترك آثارها على وجوهنا بشكل خطوط، وتجاعيد، وترهل في وقت مبكر جداً أحياناً.

فلتتعرّفوا فيما يلي على 4 عادات تُسرّع شيخوخة الجلد واكتشفوا الخطوات البسيطة التي يمكن اعتمادها لحماية البشرة في هذا المجال.

النوم على البطن أو الجنب

هذه الوضعيات مريحة للنوم ولكنها تتسبّب في أضرار للبشرة، إذ يؤدي ضغط الوسادة على الوجه إلى تسريع ظهور الخطوط والتجاعيد المبكرة على مناطق حول العينين، والخدين، والذقن.

حيث يُساهم تبنّي هذه الوضعيات باستمرار إلى تحوّل العلامات المؤقّتة إلى تجاعيد دائمة بعد أن يفقد الجلد تدريجياً قدرته على استعادة نضارته. وتجدر الإشارة إلى أنه حتى الوسائد الحريريّة غير قادرة على أن تمنع تماماً هذا الضغط الليلي على البشرة رغم أنها تُخفّفه. ولذلك يوصي الخبراء في هذا المجال بضرورة النوم على الظهر واختيار غطاء الوسادة من قماش ناعم كالحرير والساتان كونها تُقلّل من احتكاك القماش بالبشرة مما يُحافظ على مرونتها.

التحديق بالشاشات لفترات طويلة

يقضي الإنسان المُعاصر قسماً كبيراً من وقته أمام شاشات أجهزة الحاسوب، والهواتف الذكيّة، والأجهزة اللوحيّة…وغالباً في ظروف إضاءة غير مُناسبة. كل ذلك يدفعنا إلى التحديق أكثر بالشاشات وشدّ عضلات أعيننا مراراً وتكراراً لنرى بشكل أفضل.

من شأن ذلك أن يُعمّق تجاعيد الجبهة وزوايا العينين. أضف إلى ذلك تعرّضنا للضوء الأزرق الصادر عن الشاشات، والذي يولّد إجهاداً تأكسدياً يمكن أن يُسرّع شيخوخة الخلايا كما كشفت عدة دراسات أجريت في هذا المجال.

لحماية محيط العينين الذي يُعتبر أكثر مناطق الوجه رقة وهشاشة، يُنصح بضبط حدّة إضاءة الشاشات واختيار إضاءة كهربائية مريحة بالإضافة إلى اعتماد زجاجات نظارات تكون مُضادة للضوء الأزرق.

إهمال العنق وأعلى الصدر

تتوقف العناية ببشرة الوجه عادة عند منطقة الذقن، ويتناسى الكثير منا العنق وأعلى الصدر اللتان تتعرضان بالقدر نفسه للتلوث، والجفاف، وأشعة الشمس خاصة أنهما أكثر هشاشة من بشرة الوجه.

فالجلد الرقيق في هذه المناطق يفتقر إلى الغدد الدهنيّة وتظهر عليه الخطوط والتجاعيد بشكل أسرع، كما يفقد متانته ويتعرّض لظهور البقع الداكنة قبل الوجه. ولذلك يُنصح باستعمال مُستحضرات العناية ببشرة الوجه على العنق ومنطقة أعلى الصدر التي تحتاج أيضاً إلى التنظيف، والترطيب، والتغذية، وحتى الحماية من الشمس.

شدّ بشرة محيط العينين

تتعرض منطقة محيط العينين باستمرار للفرك المُتكرّر عند إزالة الماكياج عنها وغالباً ما يتمّ تطبيق منتجات العناية عليها بسرعة، لكن علينا أن نتذكر أنها أكثر رقة بأربع مرات من باقي بشرة الوجه كما أنها فقيرة بالكولاجين وتتسبّب الحركات المُفاجئة التي تطالها في تكسّر أليافها الداعمة وتسريع ظهور الجيوب والخطوط الدقيقة عليها.

العربية نت