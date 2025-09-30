أسرة الفنان الراحل محمود عبد العزيز تصدر بياناً ترد فيه على تصريحات “ريحان سيكة” التي تسببت في غضب الآلاف: (لا يمت لنا بصلة ولا يمثل جمهور الحوت بأي شكل من الأشكال)

أصدرت أسرة الفنان السوداني, الراحل محمود عبد العزيز, بياناً ردت من خلاله على تصريح الفنان المثير للجدل “ريحان سيكة”, التي تسببت في غضب الآلاف على مواقع التواصل الاجتماعي.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن الفنان ريحان سيكة, كان ظهر في مقطع فيديو دافع فيه عن الأسطورة “الحوت”, قائلاً: (محمود بالنسبة لي رب).

وقالت أسرة الفنان الراحل في بيانها الذي أصدرته ونشره شقيقه مأمون عبد العزيز, عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: (لا يمت لنا بصلة ولا يمثل جمهور الحوت بأي شكل من الأشكال).

وجاء بيان الأسرة بحسب ما نقل محرر موقع النيلين: (بيان توضيحي : – نود أن نؤكد نحن أسرة وعشاق ومحبي الراحل الفنان محمود عبد العزيز ، أن الفيديو المتداول لا يمت لنا بصلة ولا يمثل جمهور الحوت بأي شكل من الأشكال .

إن الإرث الفني والإنساني الذي تركه محمود عبد العزيز يقوم على القيم النبيلة ، والأخلاق الرفيعة ، واحترام المجتمع ، وهو ما نحرص على صونه والدفاع عنه .

وعليه، فإننا نرفض رفضًا قاطعًا هذا السلوك غير الأخلاقي ، ونشدد على أن محبي الحوت كانوا وسيظلون صورة مشرفة تعكس المحبة والوحدة والالتفاف حول ما يجمع لا ما يفرق.

الرحمة والخلود لروح الفنان محمود عبد العزيز، والوفاء دائمًا لمسيرته التي ستظل خالدة في وجدان الشعب السوداني.).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين