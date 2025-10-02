منوعاتمدارات

شاهد بالصورة والفيديو.. عروس سودانية توجه رسالة لعريسها في ليلة زفافهما: (شيل يا طويل العمر شيل) والعريس يرد بسخرية

2025/10/02
e30d30c4 5c3a 4e5a 86c2 bcd618bf1bb6

حظي مقطع فيديو متداول على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة, بمشاهدات واسعة ونال حظه من الشهرة بعد مشاركته بشكل كبير.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن الفيديو الذي تم تصويره من استعدادات عروسين سودانيين, لدخول قاعة الفرح في ليلة زفافهما بعثت فيه العروس رسالة طريفة لعريسها.

ووفقاً لما أظهر الفيديو فإن العروس وجهت رسالة تمازح فيها عريسها قائلة: (شيل يا طويل العمر شيل), ليرد عليها العريس بسخرية خلال معاناتها في المشي بسبب فستان الزفاف, حيث قال ساخراً: (شيل يا طويل العمر شيل).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين

إنضم لقناة النيلين على واتساب


مواضيع مهمة

ركوب الخيل لا يناسب الجميع؟     أيهما أصعب تربية الأولاد أم البنات؟      جسر الأسنان

هل تعقيم اليدين مفيد؟              الكركم والالتهابات             أفضل زيوت ترطيب البشرة

2025/10/02