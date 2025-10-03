روسيا تحقق حلم شابين مصريين.. تجربة واقعية من الأراضي الروسية

تتسم العلاقات بين روسيا ومصر بطابع خاص، حيث يحمل المصريون في قلوبهم حبا خاصا لروسيا منذ ستينيات القرن الماضي يتوارث عبر الأجيال، كما يحمل الروس نفس المشاعر تجاه مصر.

ومع اقتراب القمة الروسية العربية أصبح من الممكن القول إن العلاقات بين الدول ليس سياسية واقتصادية فقط وإنما أيضا ثقافية، يتم من خلالها نقل جميع العادات من دولة إلى دولة، حيث يتشابه المصريون والروس في الكثير من العادات والقيم المجتمعية.

وفي هذا الإطار، التقت RT مع شابين مصريين في مدينة ساراتوف الروسية، اللذين أكدا أن وصولهما إلى روسيا عام 2018 كان مجرد خطوة لتحقيق حلم كبير راودهما بدأ في المنزل بتوصيل الطلبات للطلاب الدارسين في الجامعات الروسية.

ورغم اختلاف المطبخ المصري عن المطبخ الروسي إلا أن الشابين المصريين استطاعا خلال أشهر قليلة الوصول لقلب الكثير من الروس الذين يقطنون مدينة ساراتوف الروسية، عبر تسمية المطعم الذي يحمل اسم “شرم الشيخ” وهو اسم يدق في آذان كافة الروس بسبب المدينة المصرية الساحرة على البحر الأحمر.

ولم يكتف الشابان المصريان بذلك فقط، بل عبرا عن روح الحضارة المصرية من خلال رسم ووضع رسومات تضم حضارة مصر في قلب المطعم بداية من المدخل حتى قائمة الطعام التي تحمل أسماء مصرية وعربية.

وأكدا أيضا في تصريحات لـRT أن روسيا دولة جميلة وحلم لكل شاب في الوصول لها للدراسة والعمل، حيث توفر الحكومة الروسية كافة الإمكانيات والتسهيلات اللازمة للشباب الرغبين في العمل بجدية والبحث عن فرصة للمعيشة والتطوير الذاتي من خلال المشروعات أو التفوق الدراسي، حيث تمكنا من الحصول على الإقامة في روسيا بشكل بسيط وتسهيلات كبيرة.

وأشارا إلى أن هناك الكثير من الصعوبات التي واجهتهما في البداية ولكن العمل الجاد مع الاستمرار مكنهما من النجاح في روسيا بتأسيس أول مطعم يحمل اسم شرم الشيخ.

وقدم الشابان في نهاية الفيديو نصيحة للمصريين الراغبين في السفر لروسيا، بضرورة الالتزام بتعليمات السلطات الروسية وعدم انتهاك القانون في حالة رغبة أي شخص في العيش بطريقة قانونية سليمة، حيت تحترم روسيا جميع الوافدين القادمين إليها بشكل سليم دون أي انتهاك للقانون.

