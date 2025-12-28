وفاة آخر توائم المعجزة الكندية التي أدهشت العالم (صور)

أعلنت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية وفاة أنت ديون، آخر من بقيت على قيد الحياة من توائم ديون الخمس — أول خمس توائم في العالم ينجون من مرحلة الرضاعة.

وجاء في التقرير: “أنت ديون… توفيت وكان عمرها 91 عاما”.

ولدت التوائم الخمس حيث تم وصفهم بـ”المعجزة الكندية” في 28 مايو 1934 بمقاطعة أونتاريو الكندية، ودخلوا التاريخ باعتبارهم أول خمس توائم نجوا جميعا من الطفولة المبكرة، وهو إنجاز طبي نادر آنذاك.

وسرعان ما اكتسبوا شهرة عالمية فور ولادتهم، حيث وصفوا بأنهم “ظاهرة” جذبت أنظار العالم، وتحولوا إلى معلم سياحي في منطقتهم، يزورهم الآلاف من المتفرجين والفضوليين.

وقد رحلت أخوات أنت واحدة تلو الأخرى على مدار العقود: إيميلى توفيت وهي في العشرين من عمرها. ماري، دخلت مستشفى بسبب الاكتئاب، وتوفيت في السادسة والثلاثين. إيفون، رحلت لاحقا بعد صراع مع المرض. وسيسيل، التي وافتها المنية في أغسطس 2025.

وبوفاة أنت ديون، يسدل الستار على واحدة من أكثر القصص الإنسانية استثنائية في القرن العشرين — قصة خمس فتيات ولدن في زمن لم يكن فيه البقاء حليفا لمثل هذه الحالات، لكنهن صرن رمزا للتحدي والبقاء.

المصدر: نيويورك تايمز