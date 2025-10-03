مداراتمنوعات

شاهد بالفيديو.. الحرب تشتعل بين الناشطة "ماما كوكي" والفنانة شهد أزهري

ردت الناشطة والتيكتوكر السودانية, الشهيرة كوثر عبد الله, على الفنانة المثيرة للجدل شهد أزهري, وذلك خلال بث مباشر لها عبر تطبيق “تيك توك”.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد عبرت الناشطة المعروفة باسم “ماما كوكي”, على الفنانة بعد حديث الأخير عنها وهجومها عليها.

وقالت ماما كوكي, في حديثها أنها تعاطفت مع الفنانة خلال أزمتها مع محمد الرحال, لدرجة أنها ذرفت الدموع تعاطفاً معها ومنحتها مساحة كبيرة لسرد مشكلتها.

وتابعت بحسب ما نقل عنها محرر موقع النيلين, أنها نادمة أشد الندم على موقفها وتضامنها مع الفنانة, التي خرجت في تصريحات ومقاطع فيديو تهاجمها فيها.

