إيران تعود لسلاحها القديم… لماذا فضّلت الميغ-29 الروسية على المقاتلات الصينية الحديثة؟

وصلت إيران الميغ-29 الروسية إلى قاعدة شيراز، في خطوة أثارت جدلاً حول اختيارها بين الطائرات الروسية القديمة والطائرات الصينية الحديثة J-10C.

ورغم أن الـJ-10C أكثر تطورًا من حيث الرادارات والصواريخ ونظم الحرب الإلكترونية، فضّلت طهران الميغ-29 لعدة أسباب استراتيجية: • الدفع بالمقايضة: روسيا قبلت استلام معدات دفاعية إيرانية بدل العملات الصعبة، بينما الصين تشترط غالبًا الدفع النقدي. • سرعة التسليم: روسيا قادرة على توفير الطائرات بسرعة مقارنة بانشغال الصين بعدة طلبات. • خبرة التشغيل: إيران لديها خبرة طويلة مع الميغ-29، مما يسهل التدريب والصيانة. • تكلفة منخفضة للهياكل القديمة: الاستفادة من المخزونات السوفيتية لتحديثها محليًا بتكاليف أقل.