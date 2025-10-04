تحقيقات وتقارير

إيران تعود لسلاحها القديم… لماذا فضّلت الميغ-29 الروسية على المقاتلات الصينية الحديثة؟

2025/10/04
mig29 sudanese
ميج 29 - طائرة مقاتلة
وصلت إيران الميغ-29 الروسية إلى قاعدة شيراز، في خطوة أثارت جدلاً حول اختيارها بين الطائرات الروسية القديمة والطائرات الصينية الحديثة J-10C.
ورغم أن الـJ-10C أكثر تطورًا من حيث الرادارات والصواريخ ونظم الحرب الإلكترونية، فضّلت طهران الميغ-29 لعدة أسباب استراتيجية:
• الدفع بالمقايضة: روسيا قبلت استلام معدات دفاعية إيرانية بدل العملات الصعبة، بينما الصين تشترط غالبًا الدفع النقدي.
• سرعة التسليم: روسيا قادرة على توفير الطائرات بسرعة مقارنة بانشغال الصين بعدة طلبات.
• خبرة التشغيل: إيران لديها خبرة طويلة مع الميغ-29، مما يسهل التدريب والصيانة.
• تكلفة منخفضة للهياكل القديمة: الاستفادة من المخزونات السوفيتية لتحديثها محليًا بتكاليف أقل.
وبفضل تحديثات الجيل «4+» للرادارات والصواريخ وأنظمة التوجيه، تصبح الميغ-29 قوة قتالية جاهزة لمواجهة أي تهديد في المنطقة، رغم قدمها مقارنة بالمقاتلة الصينية الحديثة.
الصين بالعربي

