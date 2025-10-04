المريخ يحبط جماهيره ويودع دوري أبطال أفريقيا من الدور التمهيدي

أحبط فريق المريخ السوداني, جماهيره بعد وداعه الحزين لدوري أبطال أفريقيا من الدور التمهيدي عقب تعادله سلبياً أمام ضيفه سانت لوبوبو الكنغولي.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن الفريق الكنغولي, كان قد استفاد من فوزه ذهاباً على أرضه بهدف الأسبوع الماضي.

وفشل المريخ, في الوصول لشباك الضيوف في المباراة التي جرت عصر اليوم السبت بملعب شهداء بنينا بليبيا, رغم التبديلات التي أجراها مدربه الكرواتي, حيث يعاني المريخ من أزمة تهديفية بعد غياب مهاجميه قباني, وأسد, بسبب الإصابة.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين