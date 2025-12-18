المغرب بطل العرب

عبر طارق السكتيوي، المدير الفني لمنتخب المغرب الرديف، عن سعادته بالتتويج بكأس العرب 2025، عقب الفوز على الأردن (3-2)، في المباراة النهائية المثيرة التي أُقيمت على ملعب لوسيل بقطر، اليوم الخميس.

وقال السكتيوي، في تصريحات تلفزيونية بعد المباراة: “إن الله لا يضيع أجر من أحسن عملًا.. أنا محظوظ بوجود رجال داخل منتخب المغرب، الجدية كانت السبب الرئيسي في حصد اللقب، ودائمًا جمهور المغرب هو الأفضل في العالم، وكان عنصرًا أساسيًا في التتويج بكأس العرب”.

وأضاف: “سعدت كثيرًا بما قدمه اللاعبون خلال مشوار البطولة، والتتويج جاء نتيجة العمل الجماعي والدعم الكبير من الاتحاد المغربي، الذي وفر لنا كل التسهيلات”.

وأردف: “اللاعبون لعبوا بروح وطنية عالية وإخلاص كبير.. أؤمن بأن الاحترافية والجدية في العمل تفوق التكنيك والتكتيك.. كنا دائما نفكر في الفوز بالكأس، ولا أستطيع وصف اللاعبين.. أنا محظوظ بهم، بالنظر إلى روحهم وحجم عطائهم”.

