شاهد بالفيديو.. في لقطة خطفت القلوب..حاجة سودانية تنتظر زوجها خارج المسجد في الشمس لترافقه إلى المنزل وترفض العودة من دونه:(عاد أفوتو؟) والجمهور: (اللهم حباً مثل هذا وراجل خرفي الما بفك طرفي)

خطف مقطع فيديو متداول على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, قلوب الجمهور واكتسح “الترند” بعد تحقيقه أعلى نسبة مشاركة وتداول.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فإن الفيديو أظهر حاجة سودانية, تقف خارج أحد المساجد في الشمس في إنتظار زوجه الذي دخل المسجد لأداء الفريضة.

ورفضت الحاجة “ماريا”, مغادرة مكانها أو الذهاب للمنزل لوحدها وأصرت على الإنتظار, حيث ردت على إبنها الذي وثق اللقطة ومازحها (عاد أفوتو؟).

ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين, فقد انفجرت التعليقات حباً في الحاجة “ماريا”, حيث كتب أحد المتابعين: (اللهم حباً مثل هذا), وردت عليه معلقة: (راجل خرفي الما بفك طرفي).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين