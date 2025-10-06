ترامب للقوات الأميركية: لن ننتظر سنوات لضرب إيران مجددًا

خلال احتفال الذكرى الـ250 لتأسيس البحرية الأميركية في قاعدة نورفولك البحرية، حذّر الرئيس الأميركي دونالد ترامب من أن بلاده ستقصف إيران ثانية إذا أعادت تشغيل برنامجها النووي.

وقال متحدثاً أمام حشد من قوات “البحرية، مساء أمس الأحد، “لن ننتظر طويلاً هذه المرة”، مذكراً بالهجمات التي طالت منشآت نووية إيرانية في 22 يونيو الماضي عبر استخدام قاذفات B-2 وصواريخ توماهوك.

كما أردف أن “قاذفات B2 أصابت كل هدف بدقة تامة، وقد أطلقنا أيضاً 30 صاروخ توماهوك من إحدى الغواصات لضمان تنفيذ المهمة”.

“انتظرنا 22 سنة”

إلى ذلك، أشار إلى أن كافة الإدارات السابقة لم تتخذ مثل هذا القرار، مضيفاً أن القوات الأميركية تدربت لما يقارب 22 سنة، من أجل تنفيذ هذا الهجوم، دون أن يحصل إلا بعد مجيئه إلى الرئاسة.

لكنه أكد أن واشنطن لن تنتظر هذه المرة 22 سنة أخرى، من أجل ضرب إيران، في حال أعادت إحياء برنامجها النووي.

وكان قائد الحرس الثوري الإيراني، اللواء محمد باكبور، أكد في وقت سابق أمس أن القوات البحرية التابعة للحرس، سواء في البحر أو في الجزر أو على السواحل، تتمتع بمستوى عالٍ جدًا من الجاهزية وبمعنويات مرتفعة للغاية.

يذكر أن الولايات المتحدة كانت شنت في يونيو الماضي، وفيما كان من المرتقب عقد جلسة سادسة من المفاوضات مع الجانب الإيراني حول الملف النووي، هجوماً خاطفاً، أطلق عليها اسم “مطرقة منتصف الليل”.

وشارك في الهجوم 7 قاذفات B-2 Spirit التي ألقت قنابل خارقة للتحصينات من نوع GBU-57، فضلاً عن 30 صاروخ توماهوك أُطلقت من غواصة أميركية، وطالت “منشآت فوردو، ونطنز، فضلاً عن أصفهان النووية”.

