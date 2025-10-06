الموت يغيب رئيس الوزراء السوداني السابق ورجل الشرق الأشهر “أيلا” والجمهور ينعيه: (وداعاً مفجر نهضة الثغر)

فجع السودانيون, اليوم الاثنين, برحيل رئيس الوزراء السابق الدكتور محمد طاهر أيلا, بالعاصمة المصرية القاهرة, بعد صراع طويل مع المرض.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد شغل “أيلا”, عدد من المناصب في حكومة الرئيس البشير, أبرزها منصب رئيس الوزراء, لكنه اكتسب شهرة واسعة إبان تقلده منصب والي ولاية البحر الأحمر.

واشتهرت فترة إبن البجا, في شرق السودان, بالنهضة حيث حقق طفرة كبيرة في الولاية خصوصاً مدينة بورتسودان, التي حولها لأشهر المدن السياحية بالسودان.

ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين, فقد خيم الحزن على مواقع التواصل الاجتماعي برحيل “أيلا”, حيث نعاه المئات بعبارات مؤثرة أبرزها: (وداعاً مفجر نهضة الثغر).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين