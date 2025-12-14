مداراتمنوعات

شاهد بالصور.. “جرجس روحي” يهاجم “زول سغيل” بسبب دارمته الجديدة: (كنت بتتريق علي الاحداث الانت حاليا بتحاول تمثلها ومجالك انت معروف شوف البنات الساقطات اخلاقيا والماعندهم اهل)

2025/12/14
هاجم الناشط السوداني, جرجس روحي, الممثل مصعب سومي, المعروف باسم “زول ثغيل”, وذلك عبر تدوينة نشرها على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن سومي, كان قد ظهر في عمل درامي جديد يتحدث عن الحرب التي شهدها  السودان.

ونشرالناشط الذي اشتهر مؤخراً بعد إنضمامه لقوات العمل الخاص, وقتاله بجانب القوات المسلحة, في حرب الكرامة ضد قوات الدعم السريع, تدوينة قديمة لزول سغيل, سخر فيها من تأخر انتصارات الجيش.

وكتب جرجس روحي: (الي زول ثغيل ان شاء الله منشوري ده تقراو اول حاجة مسكتك للكلاش غلط الدبشك مفروض في الكتف ما في اليد المهم انت مجتهد بعيدا عن اي شي بس اجتهادك احنا كلنا عارفنو وعارفين محتواهو اسمعني انك تنمزج قصة عن الحرب ده شي كويس جدا بالمناسبة وفكره كويسه ومجهود كويس..

بس يا مجتهد دي عاوزه تفاصيل تليق بقدسيه الاحداث الانت ماعارف عنها اي شي حتي لو حكوها ليك في الوقت الانت ذااااتك كنت بتتريق علي الاحداث الانت حاليا بتحاول تمثله فما ممكن تكون انت ما مقتنع بيها وعاوز توصله للجمهور عشان يعرفو الاحداث كانت كيف ما ممكن صح ؟!.

المهم اقتنع انت في الاول بعدين اجتهد اقنع الناس بفكرتك في الوقت ده حتكون مقبوله شووويه وحندعمك احنا كمان
مجالك انت معروف شوف البنات الساقطات اخلاقيا والماعندهم اهل ديل بكونو علي مستوي المحتوي البتقدمو وان شاء الله بتنجح عشان ده الماشي حاليا وصدقني حترفع ليك مشاهداتك لكن فكره زي دي حتهد تاريخك من اشهار الساقطات دي بل بالعكس حتغطس حجرك ياصحبي.
وكلامي ده ماليو علاقه بالعنصريه الانت اتكلمته عنها امبارح وما اي زول يقولو ليو انت فاشل في النقطه دي يقول عشان انتو عنصريين!! حاليا في الميدان معانا خرشميه لون وقبيله لكن امثالك هم البعملو اعلان للجهويه المدمره دي
يلا سلام).
محمد عثمان _ النيلين

2025/12/14