بالصورة.. الممثل الإنجليزي الشهير إدريس إلبا: أجريت اختبار الحمض النووي (DNA) وأكتشفت أنني أحمل أصول سودانية

فجر المخرج السوداني, أمجد أبو العلا, مفاجأة من العيار الثقيل وذلك بعد مقابلته الممثل, والمنسق الموسيقي, الإنجليزي, الشهير إدريس إلبا.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن أبو العلا, كان قد التقى بالممثل الشهير بالمملكة العربية السعودية, ودار بينهما نقاش لطيف.

المخرج السوداني, قام بمشاركة صورة حظيت بتفاعل منقطع النظير جمعته بإدريس إلبا, وذلك على حسابه عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين, فقد فجر أمجد أبو العلا, عن المفاجأة بعد نقله تفاصيل الحديث الذي دار بينه وبين الممثل الإنجليزي.

وكتب أبو العلا, في تدوينته نقلاً من إدريس إلبا: (اجتماع مع الشخص الوحيد إدريس إلأبا, قبل اجتماعه في مهرجان البحر الأحمر, وكان يقول لي أنه وجد DNA سوداني في اختباره).

محمد عثمان _ النيلين