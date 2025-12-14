شاهد..آخر فيديو للمذيع الراحل محمد محمود حسكا ظهر فيه قبل يوم واحد من وفاته وصديقه يكشف تفاصيل ما دار في ظهوره الأخير

نشر محمد حميدة, الصديق المقرب من المذيع الراحل محمد محمود حسكا, مقطع فيديو على حسابه عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن الفيديو وثق للظهور الأخير للمذيع الراحل قبل يوم واحد من وفاته حسبما أكد مقربون من الراحل.

وكان المذيع المعروف قد توفي في شقته بمنطقة فيصل, بالعاصمة المصرية القاهرة, الأسبوع الماضي, حيث عثر عليه ميتاً بعد أن فقدت أسرته وأصدقائه التواصل معه منذ يوم الجمعة, وتحديداً قبل العثور عليه ميتاً داخل الشقة التي يسكن فيها.

ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين, فقد ظهر “حسكا”, في الفيديو من إعلان دورة تدريبية للمذيعين الشباب, تحدث فيها عن تدريب تأهيل الشباب وتدريبهم للعمل الإعلامي.

وكتبت صديق الراحل, على الفيديو الذي قام بنشره: (اخر لقاء و اخر فيديو صورناهو يوم الخميس ، اعلان لي دوره تدريبيه ، صورنا و قلت ليهو ودعتك الله نعمل المونتاج و ننشر يوم الاتنين بالكتير ، كان متشوق و متحمس اكتر مني و قال لي عندي الكتير عايز اعلمو للناس.. انا لله وانا اليه راجعون).

محمد عثمان _ النيلين