حفيد عبدالحليم حافظ: فتح بيت «العندليب» في ذكرى وفاته فقط بعد الهجوم على الأسرة

كشف المهندس عبدالحليم الشناوي، حفيد علية شبانة شقيقة الفنان الراحل عبدالحليم حافظ، عن الأسباب التي دفعت الأسرة لاتخاذ قرار فتح منزل العندليب في ذكرى وفاته فقط، بعد الجدل الذي أثير مؤخرًا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال الشناوي، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «ستوديو إكسترا» المذاع على قناة «إكسترا نيوز» ويقدمه محمود السعيد ولما جبريل، إن الجدل بدأ عقب إطلاق صفحة رسمية على موقع فيسبوك تحمل اسم «حليم حافظ»، كان الهدف منها التواصل مع جمهور الفنان الكبير، والرد على الشائعات، وتنظيم زيارات محبي العندليب إلى منزله.

وأوضح أن الأسرة فوجئت بإقبال واسع من داخل مصر وخارجها لزيارة البيت، ما دفعهم إلى زيادة عدد الزوار من 50 إلى 100 زائر يوميًا، دون أي رسوم، مؤكدًا أن الدخول مجاني تمامًا للجميع.

وأضاف أنه بسبب تزايد الطلبات، تم طرح استطلاع رأي على الصفحة لمعرفة مدى تقبل الجمهور فرض مبلغ رمزي لا يتجاوز 50 جنيهًا لتغطية تكاليف الأمن والتنظيم، إلا أن البعض هاجم الفكرة بشكل حاد، مما تسبب في تعرض الأسرة للإهانات ودفعهم إلى إغلاق الصفحة.

وأشار الشناوي إلى أن فكرة المبلغ الرمزي لم تكن بهدف الربح، بل للحفاظ على مقتنيات العندليب وصيانة المنزل الذي يضم جناحين، أحدهما للعائلة والآخر ما زال كما تركه عبدالحليم منذ رحيله، مؤكدًا أن المنزل سيُفتح للزيارة في ذكرى وفاته فقط تقديرًا لجمهوره واحترامًا لتاريخه.

