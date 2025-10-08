علامات تحذيرية لأمراض القلب تستدعي الانتباه الفوري

تبقى أمراض القلب والأوعية الدموية السبب الرئيسي للوفيات عالميا، على الرغم من أن الجسم غالبا ما يرسل إشارات تحذيرية مسبقة تشير إلى أن القلب يعمل بأقصى طاقته.

وفقا للأطباء، تشمل أبرز هذه العلامات:

ضيق التنفس حتى مع النشاط المعتدل: مثل صعود طابق أو طابقين من السلالم أو الحاجة للراحة بعد المشي البطيء.

خطورته: القلب لا يضخ الدم بالكفاءة المطلوبة، ما يؤدي إلى تراكم السوائل في الرئتين.

الإرهاق غير المبرر: شعور بالإرهاق المستمر منذ الصباح، بحيث يصبح حتى القيام بالمهام البسيطة مجهدا.

خطورته: نقص تزويد أعضاء الجسم بالأكسجين بسبب ضعف أداء القلب.

تورم الساقين في المساء: تصبح الأحذية ضيقة مع مرور اليوم، ويترك الضغط على الساق أثرا واضحا.

خطورته: تراكم السوائل في الأنسجة نتيجة عدم قدرة القلب على تحمل العبء.

ألم الصدر أثناء التوتر أو بذل المجهود: إحساس بالضغط أو الحرقة في منطقة القلب، وقد ينتشر الألم إلى الذراع أو لوح الكتف الأيسر وحتى الفك.

خطورته: أحد الأعراض الشائعة للذبحة الصدرية نتيجة نقص الأكسجين للقلب.

عدم انتظام النبض: تسارع ضربات القلب عند الراحة أو شعور بـ”توقف” القلب أو “انقلابه”.

خطورته: يزيد من خطر الجلطة الدماغية أو السكتة القلبية المفاجئة.

توصية الأطباء: عند ظهور أي من هذه الأعراض، يجب استشارة طبيب القلب فورا لتحديد السبب ووصف العلاج المناسب في الوقت المناسب.

المصدر: فيستي. رو