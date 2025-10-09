فيفا يعين جعفر في اللجنة الفنية والتطوير وعطا المنان في لجنة الملاعب والإستادات والأمن

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، عن تعيين الدكتور معتصم جعفر سر الختم رئيس الاتحاد السوداني لكرة القدم ، عضواً باللجنة الفنية والتطوير، والدكتور أسامة عطا المنان النائب الأول لرئيس الاتحاد السوداني، عضواً بلجنة الاستادات والملاعب والأمن .

ويعتبر تعيين الثنائي جعفر وعطا المنان في لجان الاتحاد الدولي مكسباً كبيراً للكرة السودانية بتواجدهما في لجان أكبر مؤسسة دولية لكرة القدم وعبر لجنتين من أهم لجانها.

من جهته، وصف الأمين العام للاتحاد السوداني المحامي مجدي شمس الدين، تعيين رئيس الاتحاد والنائب الأول في لجان الاتحاد الدولي بالمكسب الكبير، وهو دليلٌ على كفاءة الكوادر السودانية وما تملكه من قدرات وإمكانيات، وكذلك يؤكد الاحترام والتقدير الذي يُحظى به الكادر السوداني لدى المؤسسات الرياضية الدولية والقارية الإقليمية.