وزير الشباب والرياضة يزور رموز الحركة الرياضية بدنقلا

في إطار برنامج ذاكرة الرياضة، الذي ينفذه المجلس الأعلى للشباب والرياضة بالولاية ويهدف إلى زيارة رموز الرياضة والشباب بالولاية تعبيرًا عن الشكر والعرفان والامتنان لأدوارهم الفاعلة وإسهاماتهم المقدرة في خدمة الحركة الرياضية، قام مساء الخميس وزير الشباب والرياضة الاتحادي، البروفيسر احمد ادم بزيارة اثنين من رموز الرياضة بدنقلا .

وشملت الزيارة الأستاذ عباس أبوزيد، الأمين السابق للمجلس الأعلى للشباب والرياضة، وذلك برفقة أمين عام المجلس الأعلى للشباب والرياضة، سعادة اللواء ركن د. عبد الرحمن فقيري، ومدير عام وزارة البنى التحتية البنى التحتية بالولاية، المهندس أ. محمد سيد أحمد فقيري، إلى جانب المدير التنفيذي لمحلية دنقلا، د. مكاوي الخير الوقيع.

وقد وجدت الزيارة تقديرًا واستحسانًا كبيرين من أسرة الأستاذ عباس أبوزيد، التي عبّرت عن امتنانها لهذه اللفتة الكريمة التي تعكس روح الوفاء وتقدير الدولة لرواد العمل الرياضي.

وفي سياق متصل، واصل البرنامج محطاته بزيارة السيد حسن محمد حسن الحاج وأسرته الكريمة، وهو أول سكرتير لاتحاد كرة القدم بالولاية الشمالية، حيث أشاد وزير الشباب والرياضة الاتحادي بإسهاماته الإدارية الرائدة وجهوده المخلصة التي امتدت خلال الفترة من عام 1982 وحتى عام 1996، وأسهمت في تنظيم وتطوير النشاط الكروي بالولاية خلال مرحلة مهمة من تاريخها.