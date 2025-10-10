رذاذ أنفي من الذهب ينقل الليثيوم إلى المخ

طور باحثون إيطاليون من جامعتي روما الكاثوليكية، وساليرنو، رذاذاً أنفياً مبتكراً يستخدم جسيمات نانو من الذهب لتوصيل الليثيوم مباشرة إلى الدماغ، في خطوة قد تُحدث تحولاً في علاج اضطرابات مثل ثنائي القطب والزهايمر والالتهابات العصبية، دون التسبب في الآثار الجانبية المرتبطة بتناول الليثيوم عن طريق الفم ودون الإضرار بالكلى. إذ تُحمل جسيمات الذهب النانوية بالليثيوم وتعزيزها بمركب الجلوتاثيون، ما يُسهل دخولها إلى الخلايا وإطلاق الدواء بفعالية.

وعند استخدام الرذاذ عن طريق الأنف، أثبتت التجارب على الفئران أنه يثبط الإنزيم المرتبط بعدة أمراض دماغية، كما ساعد في استعادة الذاكرة المتضررة دون تسجيل أي آثار سامة.

وقال الباحثون: «إن هذه الطريقة تتيح استهداف الدماغ مباشرة، متجنبة الأضرار التي قد يُسببها الليثيوم للكلى والغدة الدرقية. ويأمل الفريق في أن تمهد التقنية الطريق لعلاجات أكثر أماناً وفعالية لأمراض الدماغ في المستقبل».

صحيفة الخليج