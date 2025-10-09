مداراتمنوعات

بعد تهديداته المتكررة.. الصحفية رشان أوشي توجه نصيحة لزميلها راشد نبأ: (يا زميل ما تملأ يدك من السراب.. وانصحك ما تخرب وش وتزيد العداوات اكتر لانك عاجلاً ام آجلاً حترجع تعتذر للبرهان والكيزان والبلابسة)

2025/10/09
رشان أوشي

وجهت الصحفية رشان أوشي, نصيحة لزميلها الإعلامي راشد نبأ, بعد تهديداته المتواصلة للبلابسة, ومؤيدي الحرب, عبر منشورات كتبها على حساباته عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد كتبت رشان أوشي, عبر حسابها تدوينة نصحة من خلالها “نبأ”, بالابتعاد عن جلب العداوت لنفسه.

وكتبت الصحفية المعروفة في تدوينة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: (يا زميل .. ما تملأ يدك من السراب .. وانصحك ما تخرب وش وتزيد العداوات اكتر . لانك عاجلاً ام آجلاً حترجع تعتذر للبرهان والكيزان والبلابسة).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين

