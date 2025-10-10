تشوهات دماغية لدلافين جانحة تشبه المرتبطة بمرض الزهايمر

كشف تحليل لأدمغة 20 دولفيناً من نوع «قاروري الأنف» جنحت على شواطئ بحيرة نهر إنديان بفلوريدا عن تغييرات جينية وتشوهات دماغية مشابهة لتلك المرتبطة بمرض الزهايمر لدى البشر.

وأظهرت الدراسة، التي نُشرت حديثاً، أن الدلافين كانت تحتوي على مستويات مرتفعة من السم العصبي «2,4-DAB»، خاصة أثناء فترات ازدهار الطحالب السامة، حيث بلغت تركيزاته 2900 ضعف مقارنةً بالفترات الأخرى.

ويعتقد الباحثون أن هذه السموم، الناتجة عن البكتيريا الزرقاء التي تتكاثر بفعل تغير المناخ، قد تؤثر في الذاكرة والمهارات الملاحية للدلافين، ما يفسر انجرافها نحو الشاطئ.

ويحذر العلماء من أن هذه الظاهرة لا تهدد الدلافين فقط، بل قد تمتد إلى باقي الكائنات البحرية والبشر عبر السلسلة الغذائية. وبينما لا توجد صلة مباشرة حتى الآن بين هذه السموم والأمراض التنكسية العصبية البشرية، إلا أن التشابه في الأعراض والدلائل يستدعي مزيداً من البحث.

صحيفة الخليج