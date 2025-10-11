حورية فرغلى: «بعشق حماده هلال.. وبتمني أشتغل في المداح معاه حتى لو مشهد»

كشفت الفنانة حورية فرغلي عن كواليس أدائها لشخصية «رباب» في مسلسل «أيام»، الذي حقق نجاحًا كبيرًا خلال عرض جزئه الثالث مؤخرًا، متحدثة عن رؤيتها للأدوار الشعبية وحدود المبالغة في الأداء التمثيلي، كما تطرقت إلى أزمتها المستمرة مع سرقة حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي منذ عدة سنوات.

وقالت خلال لقائها في وان تيك، إنها تحب تجسيد الشخصيات الشعبية، لكنها تحرص دائمًا على تقديمها بواقعية دون مبالغة، حتى لا تفقد المصداقية أمام الجمهور، موضحة:«أحب الأدوار الشعبية، لكن لا أقدمها بشكل مبالغ فيه، لأنها لا تمثل شخصيتي الحقيقية أو طريقة كلامي اليومية».

وأضافت أنها أثناء أدائها لشخصية «رباب» في المسلسل، كانت حريصة على خلق توازن يجعل الجمهور يكره الشخصية لكنه لا يتوقف عن متابعتها، قائلة: «كنت عايزة الناس تكره رباب، بس في نفس الوقت تحب تشوفها وتشوف هتعمل إيه، فحرصت أضيف لمسة كوميدية بسيطة تخفف من حِدّة الشر».

وحول طلب بعض الجمهور مشاركتها في الجزء السادس من مسلسل «المداح»، علّقت حورية قائلة: «أتمنى العمل مع حمادة هلال، لأنه فنان محترم جدًا وملتزم، وبيُشهد له بكواليس منظمة، رغم إني ما قابلتوش قبل كده، لكن بحترمه جدًا وبعشقه كفنان وإنسان».

كما أوضحت الفروق بين شخصية «رباب» في مسلسل «أيام» وشخصية «روح» في «ساحرة الجنوب»، مشيرة إلى أن كلتاهما تختلف تمامًا:«روح الحقيقية طيبة وجميلة، لكنها بتتلبس غصب عنها فتتغير، أما رباب فشرها طبيعي ومن كيد النساء، ملوش علاقة بالجن أو العفاريت».

وأشادت حورية بتجربتها الفنية مع النجم محمد رمضان، ووصفتها بأنها من المحطات المهمة في مشوارها، قائلة:«محمد رمضان صنع جمهوره بنفسه من أيام (عبده موتة)، وكنت سعيدة بالعمل معاه في (قلب الأسد)، لأنه أول دور شعبي أقدمه، لكن أنا ما صنعتش نجوميته، كنت مجرد سبب وربنا هو اللي كاتب له النجاح».

واختتمت حورية فرغلي حديثها بالإشارة إلى استمرار أزمتها مع حساباتها المسروقة على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدة أنها تعرضت لمحاولة ابتزاز مالي من قِبل القراصنة، الذين طالبوها بدفع 500 ألف جنيه مقابل استعادتها، وهو ما وصفته بأنه تصرف غير أخلاقي، مشيرة إلى أنها لا تزال تتخذ الإجراءات اللازمة لاستعادة حساباتها الرسمية.

