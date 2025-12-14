كمال أبو رية عن أداء منى زكي في الست: مؤدية ممتازة ولها جمهور كبير

تحدث الفنان كمال أبو رية عن الانتقادات التي تعرضت لها الفنانة منى زكي بعد مشاركتها في فيلم الست، مؤكدًا أنه لا يعتبر من حق أي ممثل تقييم زميله في المهنة.

وقال كمال أبو رية خلال لقائه ببرنامج الحكاية من البداية تقديم الدكتورة أميرة مجدي: مقدرش أقيم الفنانين.. منى مؤدية جيدة ونجمة وناجحة، وأنا مش ناقد، ولا يليق بممثل إنه يقيم زميلته.

وأضاف أنه شاهد لمنى زكي العديد من الأعمال، مشيرًا إلى أنها فنانة محبوبة ولها جمهور كبير يقدّر موهبتها وحضورها.

وأكد أن الحكم على أي عمل فني يظل في النهاية للجمهور والنقاد المتخصصين، وليس لزملاء الوسط الفني.

يذكر أن كمال أبو رية شارك في مسلسل كارثة طبيعية من بطولة محمد سلام، ويشارك ببطولته عدد من الفنانين ومن أبرزهم، جهاد حسام الدين، عماد رشاد، حمزة العيلي، محمد ممدوح، وعدد من الفنانين، والعمل من اخراج حسام حامد، وتأليف أحمد عاطف فياض.

تدور أحداث العمل حول شاب متزوج وينتمي للطبقة الدنيا من المجتمع، يكافح لبناء نفسه ومستقبله، ورعاية أولاده، ومحاولة تجميع مصروفاتهم، وسط العديد من المفارقات الكوميدية التي تحدث لهم، ومناقشة موضوعات تهم جميع البيوت المصرية.

