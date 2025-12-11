ماذا حدث مع الفنان محمد صبحي في دار الأوبرا؟

تصدر الفنان محمد صبحي مؤشرات البحث على جوجل خلال الساعات الأخيرة بسبب تداول فيديو له على هامش تكريمه بمهرجان “آفاق” بمسرح الهناجر في دار الأوبرا، وهو “بيزعق” للسائق الخاص به بعدم وجوده في انتظاره بجوار سيارته بعد انتهاء التكريم.

وتعرض الفنان محمد صبحي لهجوم كبير من رواد السوشيال ميديا، بسبب إهانته لسائقه، لكن الحقيقة أن أحدا لم يراع أولا الظروف الصحية للفنان الكبير بعد خروجه من المستشفى منذ أيام، وأنه لم يكن قادرا على الوقوف بجوار السيارة فترة طويلة لعدم وجود السائق.

كما تعرض الفنان محمد صبحي لمضايقات من بعض الموجودين الذين قاموا بالالتفاف حوله، وتوجيه عدسات موبايلاتهم على وجهه، لحصد مشاهدات على صفحاتهم، وهو أمر بات مزعجا للعديد من المشاهير، خاصة في الجنازات والعزاءات، ما دعاه لسؤالهم: “عايزين ايه.. مش خلاص صورتوا؟ ولكن دون جدوى، لذا كانت الحالة الصحية أولا، والضغط النفسي ثانيا، وإهمال السائق ثالثا، أسبابا لعصبيته في هذا الفيديو.

وشهد مسرح مركز الهناجر للفنون أمس الثلاثاء 9 ديسمبر ختام فعاليات الدورة الحادية عشرة لمهرجان آفاق مسرحية والتي تحمل اسم الفنان القدير عبد الوارث عسر وبحضور الرئيس الشرفي للمهرجان الفنان القدير محمد صبحي، وتحت رعاية وزارة الثقافة المصرية.

وقدمت حفل الختام الفنانة حنان شوقي ويستهل بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية يليه كلمات افتتاحية ثم يعقبها تكريم عدد من كبار المسرحيين المصريين.

