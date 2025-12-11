ثقافة وفنون
❤️ الشغف الي مابينطفيش
….. حكايا وسام
الفن بالنسبة ليا مش بس قرار مهني الفن حياة ….إحساس ….وطريقة بشوف بيها العالم هو المكان الي بقدر فيه اكون صادقة مع نفسي اجرب وأعيش كل لحظة من مشاعر الشخصية … ضحك حزن خوف دهشه …. بكل صدق
التمثيل بيديني فرصة أعيش قصص مش قصتي ودي متعة… وأوقات اكتر من كدا بيديني فرصة افهم نفسي اكتر …. ايوا افهم نفسي
كل شخصية بلاقي فيها جزء مني وكل لحظة علي المسرح أو قدام الكاميرا بتعلمني حاجة عن الحياة .. عن الناس..وعني أنا
الفن بالنسبة ليا مش رفاهية .. ده ضرورة ده شغف مابينتهيش ….
رصد – “النيلين”