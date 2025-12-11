❤️ الشغف الي مابينطفيش

….. حكايا وسام

الفن بالنسبة ليا مش بس قرار مهني الفن حياة ….إحساس ….وطريقة بشوف بيها العالم هو المكان الي بقدر فيه اكون صادقة مع نفسي اجرب وأعيش كل لحظة من مشاعر الشخصية … ضحك حزن خوف دهشه …. بكل صدق