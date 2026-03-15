فنان مصري يكشف عدد زيجاته: 13 مرة وكلها علنية لم تكن سرًا

2026/03/15
كشف الفنان تامر عبد المنعم حقيقة عدد زيجاته، وذلك خلال ظهوره في برنامج «كشف حساب» الذي تقدمه الإعلامية إنجي هشام، والمذاع عبر شاشة هي.

وأوضح تامر عبد المنعم خلال اللقاء حقيقة ما يتردد حول زواجه 15 مرة، قائلاً: «لا أنا متجوزتش 15 مرة، اتجوزت 13 بس، وولا واحدة منهم في السر، ومبتجوزش حد على حد، أي حد بتجوزه بيظهر معايا في كل مكان قدام الناس».

وأكد أنه لم يُخفِ أي من زيجاته عن الجمهور، مشيرًا إلى أن جميع علاقاته الزوجية كانت معلنة للجميع ولم تتم بشكل سري.

