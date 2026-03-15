يارا السكري تتلقى تحية من الجمهور فى الشارع بعد نجاحها فى مسلسل «على كلاي»

شاركت الفنانة يارا السكرى، مقطع فيديو عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعى، ظهر خلاله عدد من الجمهور داخل سيارة نقل وهم يوجهون لها التحية بحماس، مرددين: «يا روح كل سنة وإنتِ طيبة يا قمر.. رقم واحد إن شاء الله».

وجاء الفيديو كنوع من رد الفعل العفوى من الشارع على النجاح الذى حققته يارا من خلال شخصية «روح» فى مسلسل «على كلاي»، بطولة أحمد العوضى، حيث لاقى الدور تفاعلًا واسعًا من الجمهور بسبب حضوره القوى وتأثيره فى أحداث العمل.

ويشارك فى بطولة مسلسل «على كلاي» عدد من النجوم، أبرزهم: أحمد العوضى، درة، محمد ثروت، عصام السقا، انتصار، ريم سامى، يارا السكرى، ومحمود البزاوى، إلى جانب عدد آخر من الفنانين.

