أشرف عبد الباقى: استفدت من العمل مع بنتي زينة لأنها بتوجه الممثل

تحدث الفنان أشرف عبد الباقى، عن كواليس عمله مع ابنته زينة في مسلسل ولد بنت شايب، الذي تم عرضه مؤخرا.

وقال أشرف عبد الباقى، في تصريح لموقع صدى البلد الإخباري: «المسلسل اتعرض علي من فترة طويلة وكنت مع الجهة الإنتاجية بندورة على مخرج فاترشح مخرجين مفيهمش زينة لغاية ما هم شافوا الفيلم اللي كانت عملاه وطلبوا ان هي تخرج المسلسل بس بالنسبة لي طبعاً كان حاجة كويسة وبعيداً عن شعوري.. فأنا بقبل اشتغل مع مخرجين لأول مرة».

وتابع أشرف عبد الباقى: «أنا استفدت منها جداً في العمل ده لأن من الحاجات اللي درستها هي توجيه الممثل وده نادر لما يبقى في مخرج بيوجه ممثل لأن كله بيعتمد على ان الممثل عارف .. لكن هي قبل كل شوت مش بتكون معايا بس لأمع كل الممثلين فبتيجي تهيئ الممثل قبل التصوير .. فده بيساعدني إن أنا أمسك الشخصية بشكل كويس».

مسلسل “ولد بنت شايب” عمل درامي جديد يجمع بين الأجيال والصراعات والتقلبات الأخلاقية التي تقدمها زينة عبد الباقي في رؤية إخراجية جديدة، وهو من إنتاج AF prodcutions على أن يُعرض حصرياً عبر منصة Watch it.

المسلسل من بطولة من أشرف عبد الباقي، وانتصار، ونبيل عيسى، وليلى أحمد زاهر، وفادي السيد، ومروان المسلماني و اخراج زينة اشرف عبد الباقي.

صدى البلد