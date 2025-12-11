ليلى علوي تشيد بـ”القصص”: رؤية سينمائية صادقة للعائلة المصرية عبر الزمن

أعربت الفنانة ليلى علوي عن إعجابها الشديد بفيلم “القصص” عقب حضوره ضمن فعاليات مهرجان البحر الأحمر السينمائي، موجهة رسالة تقدير لصناع العمل وأبطاله، ومؤكدة أنه أحد الأعمال التي لامستها بعمق.

وفي منشور عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، عبرت علوي عن تأثرها بما يحمله الفيلم من بُعد إنساني وصورة صادقة للعائلة المصرية عبر فترات زمنية مختلفة، مؤكدة أن العمل استطاع تقديم مشاهد وحكايات تلامس القلب بصدق ورهافة.

ونشرت علوي مجموعة صور من العرض الخاص للفيلم، الذي شهد حضور عدد من الفنانين منهم: لبلبة، إلهام شاهين، نيللي كريم، صبري فواز، وأمير المصري. وأكدت في تعليقها: “فيلم كنت مستنياه بلهفة.. عمل منفرد وحقيقي، يغوص في روح الأسرة المصرية عبر الزمن، ويقدم حالات إنسانية تمس القلب برقة وعمق.”

وأثنت علوي على أداء أبطال الفيلم، مشيدة بتميز كل من نيللي كريم، أمير المصري، أحمد كمال، صبري فواز، وكريم قاسم، معتبرة أن العمل يجمع بين قوة الفكرة وحرفية الأداء التمثيلي.

ورد الفنان أمير المصري على كلماتها قائلاً: “ألف شكر على كلامك الجميل.. وشرف كبير لينا إنك نورتينا بحضورك”، معبرا عن تقديره لدعمها وتشجيعها لفريق العمل.

وتدور أحداث فيلم “القصص” بين عام 1967 ونهاية ثمانينيات القرن الماضي، حيث يروي قصة حب تجمع بين موسيقي مصري يدعى أحمد وشابة نمساوية، تستمر علاقتهما رغم البعد واختلاف الظروف السياسية والاجتماعية.

الفيلم يقدم معالجة إنسانية دقيقة لعلاقة تحاول الصمود في وجه التحولات التاريخية والشخصية، ويشارك في بطولته نخبة من النجوم: نيللي كريم، أمير المصري، فاليري باشنر، أحمد كمال، صبري فواز، شريف الدسوقي، أحمد الأزرع، وخالد منصور.

بوابة روز اليوسف