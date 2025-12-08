ميريام فارس تتألق بفستان أنيق بتفاصيل جريئة

أحيت الفنانة ميريام فارس أخيراً حفل زفاف خاص وتألقت بفستان فخم بتصميم يجمع بين التفاصيل الراقية والقصة الجريئة بتدرجات من الألوان الملفتة والمميزة.

واختارت النجمة اللبنانية لهذه المناسبة فستاناً انيقاً حمل توقيع المصمم حسن ادريس (HASSIDRISS)، تميّز بتصميمه المميز باللون البيج الذهبي مع شك بحبيبات الستراس والخرز الملونة على هيئة جسد، في فكرة جريئة وخارجة عن المألوف.

وجاء التصميم ضيق من الأعلى مع حمالات رفيعة وفتحة واسعة عند منطقة الصدر المزينة لدورها بالكامل بالستراس البراق بتدرجات اللون الأحمر والبورغندي وتوزعت بانسيابية على كامل الفستان الذي ينسدل من الأسفل بتنورة طويلة وواسعة وشفافة مزينة بالخرز المتناثر بأناقة وفخامة.

مكياج ناعم بألوان ترابية

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت ميريام على تسريحة ويفي ناعمة لشعرها الكيرلي الطويل، وتركته ممتداً على ظهرها، وطبّقت مكياجاً قوياً بتدرجات الألوان البرونزية والترابية التي تم دمجها بطريقة ملفتة، مع ظلال ألوان بارز وقوي يبرز جمال عينيها، مع أحمر شفاه وردي.

رسالة خاصة إلى عائلة العروس

وشاركت ميريام متابعيها على انستغرام بمقطع فيديو من الحفل ظهرت فيه وهي ترقص بفستانها الأنيق والمختلف. وكذلك نشرت مجموعة من الصور استعرضت من خلالها أناقتها ورشاقتها، وأرفقتها برسالة إلى أصحاب الزفاف كتبت فيها: “أم محمّد ربّيتي عيلة رائعة… أنت مثال الحنان والمحبّة… كان إلي الشّرف جوّزلك كل أولادك واليوم آخر العنقود، زفّينا روضه بن رشيد على إبراهيم الخياط. ألف مبروك، الله يجعل كلّ أيّامكن فرح وسعادة”.

