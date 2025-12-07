منى عبدالغنى: «شيرين كانت تلميذتي.. وأتمنى عودتها للساحة من جديد»

حلت الإعلامية والفنانة منى عبدالغنى ضيفة على برنامج «ورقة بيضا» الذى تقدمه الإعلامية يمنى بدراوى، ويُعرض على قناة «النهار»، حيث كشفت خلال الحلقة عن عدد من آرائها فى قضايا فنية ومجتمعية أثارت الجدل مؤخرًا.

وتحدثت عبدالغنى عن الفنانة شيرين عبدالوهاب، مؤكدة العلاقة القريبة التى جمعتهما، قائلة: «شيرين كانت تلميذتى وأتمنى أن تعود مرة أخرى».

كما وجهت رسالة للفنانة حلا شيحة فيما يخص الحجاب، مشددة على أن قرارها شأن شخصى، مضيفة: «تلبس الحجاب أو تقلعه حرية شخصية، المهم إنها كل مرة بتكون مصدقة نفسها. كلمتنى وقالتلى عايزة أمثّل بالحجاب. هى قلبها جميل، وربنا يوفقها للى يحبه».

وعلقت عبدالغنى على الانتقادات التى وُجهت للإعلامية آية عبدالرحمن مؤخرًا، مؤكدة أن صوت المرأة ليس عورة، قائلة: «الأزهر فيه بنات وولاد، وكنا نسمع القرآن أمام بعض لأن صوت المرأة مش عورة. والبرنامج جميل».

