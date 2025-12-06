حلا شيحة تدعو جمهورها لقراءة القرآن: «محتاجين نعيش مع كلام ربنا وسط الفتن»

دعت الفنانة حلا شيحة جمهورها ومتابعيها إلى الرجوع لقراءة القرآن الكريم والتمسّك به كوسيلة للحماية من الفتن والشهوات التى يواجهها الإنسان فى حياته اليومية، مؤكدة أن كتاب الله هو «الكنز الحقيقي» الذى يغفل عنه الكثيرون.

وقالت حلا شيحة فى فيديو نشرته عبر حسابها على منصة إنستجرام: «إحنا سايبين كنز عظيم فى القرآن الكريم، وكلنا مدركين بس مش مركزين فيه.. افتحوا المصحف واقرأوا فيه، كل الأجوبة والحلول موجودة. واللى عاوز ربنا يهديه هيلجأ ليه ولكتابه العظيم. محتاجين نعيش مع كلام ربنا وسط الفتن والشهوات والصعوبات والتعب النفسى.. القرآن الكريم حياة».

يُذكر أن آخر أعمال الفنانة حلا شيحة كان مسلسل «إمبراطورية م» الذى عُرض عام 2024، وشارك فى بطولته كل من: خالد النبوى، نشوى مصطفى، محمود حافظ، نور النبوى، محمد محمود عبدالعزيز، وغيرهم، وهو من إخراج محمد سلامة.

المصري اليوم