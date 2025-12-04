هنا الزاهد تكشف أسباب غيابها عن رمضان المقبل

كشفت الفنانة هنا الزاهد السبب الحقيقي لاتخاذها قرار الغياب عن الموسم الدرامي الرمضاني المقبل، مؤكدةً أن الغياب هو لأسباب فنية لأنها تحرص على تقديم أعمال قوية ومميزة للجمهور.

وقالت الزاهد خلال لقائها مع برنامج “ET بالعربي”: “أنا قدّمت مسلسل “إقامة جبرية” السنة دي وكان قوي جداً والناس اتخضت من التمثيل والقصة، فماينفعش أعمل في رمضان حاجة أقل من المستوى ده”.

وأضافت: “الورق اللي كان بيجيلي ماكنش عاجبني، وأنا عاوزة أقدّم حاجة مختلفة وجديدة وأخض الناس تاني”.

وأشارت هنا الزاهد الى أنها تفضّل انتظار فرصة مناسبة لتقديم عمل فني جديد يليق بجمهورها، وأنها تركز حالياً على اختيار أعمال مبتكَرة تُبرز قدراتها الفنية وتكون مختلفة عمّا قدمته سابقاً.

كانت هنا الزاهد قد كشفت في تصريحات على هامش تكريمها في الدورة العاشرة من مهرجان “ضيافة” عن موقفها من المعاكسات، قائلةً: “أنا مش بتعاكس في الشارع، بس في حياتي فيه ناس بتحاول، لكني ما بسمحش لحد يتعدّى حدوده. أوقات بيكون الكلام لطيف مش أكتر”.

وحكت هنا عن موقف طريف تعرّضت له، قائلةً: “مرة حد كلّمني في شغل، بس صوته ما عجبنيش خالص، كنت أغريسف جداً، صوته كان عامل كأنه نايم فقلت له: إنت نايم ولا إيه؟ فصدّيته على طول”.

وعن تعاملها مع الإعجاب، قالت هنا الزاهد بصراحة: “لما أكون معجبة بحد، أتعامل معاه وحش جداً، علشان ما أظهرش له اللي جوايا، مش ببيّن إعجابي أبداً. ومعنديش وقت للتسلية، الوقت كله للشغل”.

ووجّهت هنا رسالة تهنئة الى الفنانة مي عز الدين بزواجها، قائلةً: “عايزة أقول لمي مبروك كنتي زي القمر، وكلنا فرحنا والوطن العربي كله فرح، يارب تبقي سعيدة ويحافظ عليكي وتتهنّي في حياتك يارب”.

وأكدت هنا الزاهد أنها ستبدأ تصوير مسلسلها الجديد مطلع كانون الأول (ديسمبر) الجاري، وهو مكوّن من عشر حلقات.

