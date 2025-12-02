حمادة هلال يدعم ابنه على فيلم سبع أيام من إخراجه

حرص الفنان حمادة هلال على دعم ابنه يوسف هلال، على فيلم سبع أيام، الذي يشارك في إخراجه.

وكتب حمادة هلال على حسابه الشخصي بموقع إنستجرام: “الفيلم النهاردة إن شاء الله الساعة ٩ على قناة يوتيوب الرسمية ربنا يكرمك يا يوسف أنت وأبطال الفيلم”.

وكتب حمادة هلال عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”: أنا ممتن جداً لجائزة أفضل مطرب لعام 2025 مهرجان The Best رغم إنى كنت مقصر شوية فى الفترة الأخيرة. لكن ثقتكم فيا بتعطينى دافع كبير عشان أقدم شغل أحسن. إن شاء الله الفترة الجاية هتكون مليانة أغانى حلوة وهبقى موجود معاكم أكتر”.

صدى البلد