كيم كارداشيان تكشف سر إطلالتها المثيرة للجدل في Met Gala 2022

كشفت النجمة كيم كارداشيان عن أكبر ندم لها بعد حضور حفل Met Gala 2022، مؤكدة أنها تتمنى لو حافظت على لون شعرها البني الداكن الطبيعي بدل الأشقر، رغم ارتدائها نسخة طبق الأصل من فستان مارلين مونرو الأيقوني الذي أُرتدي عام 1962 خلال أداء أغنية Happy Birthday, Mr. President.

في حلقة من مسلسل The Kardashians على منصة Hulu، قالت كارداشيان (45 عامًا) إن هدفها كان تكريم إرث مارلين مونرو، لا التنافس على لفت الأنظار على السجادة الحمراء.

وأضافت: الجميع قال لي: لا تغيّري لون شعر مارلين، ستبدين كتمثال شمعي. كان يجب أن أترك شعري داكنًا بأسلوب جاكي أو.

أوضحت كيم أنها أمضت سنوات بعد الحفل في دراسة صورها، محاولة تعديلها عبر الفوتوشوب بأكثر من 500 طريقة لرؤية النتيجة المثالية، حتى أنها شعرت بالضغط على مصفف شعرها، كريس أبلتون، بسبب هذا القرار.

حمل حفل Met Gala 2022 عنوان In America: An Anthology of Fashion، ما دفع كارداشيان لاختيار قطعة تاريخية من الأزياء الأمريكية.

وقد أعاد متحف Ripley’s شراء الفستان الأصلي مقابل أكثر من 5 ملايين دولار، مؤكدًا أنه لم يتعرض لأي ضرر خلال الحدث.

رغم الجدل الكبير الذي صاحب الإطلالة، شددت كيم على أن ندمها الأكبر لم يكن على الفستان، بل على لون الشعر الذي لم يعكس روح تكريم مارلين مونرو، مشيرة إلى أنها تسعى دائمًا لموازنة احترام الإرث الفني مع أسلوبها الشخصي.

