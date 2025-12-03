رمضان 2026.. هدى الإتربى تنضم لـ «مناعة» بطولة هند صبري

انضمت الفنانة هدى الأتربى لنجوم وفريق عمل مسلسل «مناعة» من بطولة الفنانة هند صبرى والمقرر عرضه خلال الموسم الرمضانى لعام 2026.

وتعد هذه الخطوة مفاجأة لجمهورها خلال شهر رمضان خاصة أنه دور مختلف تماما عن مسلسل «كلهم بيحبوا مودي» الذى تشارك فى بطولته برمضان المقبل، أمام الفنان ياسر جلال.

وتعيش هدى الأتربى حالة انتعاشة فنية بين الدراما والسينما خاصة أنها تنتظر عرض فيلم «بيج رامي» مع رامز جلال قريبا بالسينمات وأيضا انضمامها لفيلم “101 مطافى” مع المنتج أحمد السبكى ويشارك فى بطولته محمد عبد الرحمن توتا وأوس أوس وعبد الرحمن ظاظا ومن تأليف ضياء محمد وإخراج محمد أمين.

يذكر أن مسلسل «مناعة» بطولة الفنانة هند صبرى، المقرر عرضه على شاشات المتحدة فى رمضان المقبل، قصة عباس أبو الحسن، وسيناريو وحوار عمرو الدالى وإخراج حسين المنباوى، وانتاج المتحدة استديوز.

المصري اليوم