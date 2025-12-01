لحظات مؤثرة.. آيتن عامر تبكي كاشفةً تجربتها المؤلمة مع الطلاق ومسؤولياتها بعد الانفصال

في ظهور تلفزيوني مرتقب، نشرت قناة dmc البرومو الخاص بحلقة جديدة من برنامج “صاحبة السعادة” مع الإعلامية والفنانة إسعاد يونس، بحيث تحلّ الفنانة آيتن عامر ضيفة لتكشف جوانب غير مطروقة من حياتها الشخصية والمهنية، أبرزها تجربتها المؤلمة مع الطلاق ومسؤولياتها بعد الانفصال.

ويُظهر البرومو لحظات مؤثرة ظهرت فيها آيتن باكية، بينما تتحدث صراحة عن الضغوط التي عاشتها، والشائعات التي طاولتها في الآونة الأخيرة، مؤكدة أنها رغم كل ما مرت به، ترفض الاستسلام أو السماح لنفسها بالتراجع، وتصر على المضي قدماً حفاظاً على توازن حياتها ودورها كأم وفنانة.

وتتطرّق الحلقة أيضاً إلى حالة النشاط الفني التي تعيشها عامر حالياً، سواء في السينما أو الدراما التلفزيونية، بالإضافة إلى تجربتها في عالم الغناء، حيث قدمت مجموعة من الأغنيات التي لاقت تفاعلاً واسعاً ونجاحاً بين الجمهور.

وعلى صعيد التمثيل، تستعد آيتن عامر للظهور في الموسم الرمضاني المقبل من خلال مسلسل “كلهم بيحبوا مودي”، لتتعاون للعام الثالث مع الفنان ياسر جلال بعد نجاحهما معاً في مسلسل “جودر” خلال العامين الماضيين.

وقد أنهت تصوير مشاهدها في مصر، على أن تنتقل خلال الأيام المقبلة إلى الإمارات لاستكمال التصوير الخارجي. ويشارك في بطولة العمل كل من ياسر جلال، ميرفت أمين، مصطفى أبو سريع، هدى الأتربي، جوري بكر، ريهام الشنواني، يمنى طولان، جودي مسعود، سلوى عثمان، محسن منصور، أيمن عزب وإيرينا يسري، وهو من تأليف أيمن سلامة وإخراج أحمد شفيق.

