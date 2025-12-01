قرار من شادي الخليج وعبدالرسول ..!

أعلن الفنان القدير عبدالعزيز المفرج (شادي الخليج) رئيس مجلس الإدارة عن عدم الترشح في انتخابات جمعية الفنانين الكويتيين المقبلة، والمقرر عقدها في منتصف شهر ديسمبر المقبل.

وعبر الفنان شادي الخليج في بيان صحافي عن بالغ شكره وتقديره وامتنانه لزملائه من الفنانين والأدباء والشعراء الذين شاركوه عضوية مجلس إدارة الجمعية منذ ستينيات القرن الماضي، مثمنا ما بذلوه من جهود صادقة كان لها الأثر الكبير في تحقيق أهداف الجمعية، وخدمة الحركة الفنية الكويتية عبر عقود من العطاء والإبداع.

وأكد شادي الخليج أن جمعية الفنانين الكويتيين كانت ولاتزال البيت الفني الذي احتضن الفن الكويتي بكل فروعه، وأسهمت في رفع مكانة الفنان الكويتي في مختلف المجالات الثقافية والفنية، مشيدا بالدور الذي قامت به الجمعية في تطوير المشهد الفني وإبراز الهوية الإبداعية الكويتية على المستويين المحلي والعربي.

كما أعرب عن تقديره العميق لقيادتنا السياسية الرشيدة، مثمنا حرصها الكبير ودعمها المتواصل للفنون الكويتية ومبدعيها وفنانيها، وما تقدمه من رعاية واهتمام يعبران عن إيمان الدولة العميق بدور الثقافة والفن في بناء الوعي الوطني وتعزيز مكانة الكويت الحضارية.وأشاد الفنان شادي الخليج بجيل الفنانين الشباب الذين يواصلون اليوم مسيرة الإبداع والعطاء، معتبرا أنهم يمثلون جيل المستقبل الفني الكويتي،

داعيا إلى دعمهم وتشجيعهم ومساندتهم ليستمروا في إثراء الساحة الفنية بروحهم المتجددة وإبداعاتهم الأصيلة.

وتقدم الفنان القدير شادي الخليج بأطيب التمنيات لجمعية الفنانين الكويتيين، ولمجلس إدارتها القادم، بدوام التوفيق والنجاح في مواصلة مسيرة العطاء، وخدمة الحركة الفنية الكويتية بما يعزز من دورها الثقافي والإنساني الرائد.

من جانب آخر، أكد المخرج المسرحي القدير عبدالله عبدالرسول عن عدم الترشح لانتخابات مجلس إدارة جمعية الفنانين الكويتيين المقبلة، والمقرر عقدها في منتصف شهر ديسمبر المقبل.

وتقدم بخالص شكره وتقديره للفنان القدير شادي الخليج، ولزملائه في مجلس الإدارة، ولكل أعضاء الجمعية العمومية من الفنانين، على الثقة المتبادلة والعمل المشترك الذي أثمر الكثير من الإنجازات التي سهمت في تعزيز حضور الجمعية ودورها في دعم الحركة الفنية الكويتية وتوثيق مسيرتها، مؤكدا اعتزازه الكبير خلال فترة عضويته بمجلس الإدارة بالفترات الماضية مع زملائه من أعضاء مجلس الإدارة بروح الفريق الواحد.وأضاف عبدالرسول أن الجمعية كانت وما زالت منارة للفن الكويتي، وتؤكد مكانة الكويت الرائدة تحت ظل القيادة السياسية الحكيمة للدولة، مشيرا إلى ثقته الكاملة في أن المجلس القادم سيواصل العمل بروح العطاء والمسؤولية.

كما عبر عن اعتزازه بجيل الشباب من الفنانين والمبدعين الذين يمثلون المستقبل الفني والثقافي للكويت، داعيا إلى دعمهم وتمكينهم ومساندتهم في مشروعاتهم الإبداعية ليواصلوا حمل رسالة الفن الكويتي بروح التجديد والابتكار.

ووجه المخرج المسرحي عبدالله عبدالرسول أطيب تمنياته لجمعية الفنانين الكويتيين ولمجلس إدارتها القادم بدوام التوفيق والنجاح في مواصلة مسيرة العطاء، وخدمة الحركة الفنية والثقافية في الكويت، بما يعزز من مكانة الفن الكويتي.

الأنباء الكويتية