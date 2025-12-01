سحرت العيون بفستان ذهبي.. ليلتان رومانسيتان من الأنغام أطربتنا فيهما أنغام

قدمت «صوت مصر» النجمة أنغام، ليلتين من ليالي العمر في مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي ضمن فعاليات «مهرجان ليلة عمر 2025» شهدتا إقبالا كبيرا من الجمهور، ليس فقط على حجز تذاكر الحفل إنما أيضا من خلال تفاعلهم الشديد معها خلال الحفلين، حيث قدمت لهم في كل حفل ما يقرب من 25 أغنية متنوعة بين الطرب والرومانسية.

ظهرت النجمة أنغام في ليلة أسطورية بإطلالة أنيقة، حيث سحرت العيون بفستان ذهبي مزين بالخيوط الفضية، وجاء تصفيق الجمهور الشديد معها وتفاعلهم وتأثرهم خاصة ان هذا الحفل هو الأول لها بالكويت بعد الوعكة الصحية التي تعرضت لها منذ 3 أشهر، حيث تعتبر أنغام واحدة من المطربات القلائل اللواتي تنجح في استقطاب جماهير ومعجبين من جميع الأعمار والجنسيات الذين يحرصون على حضور حفلاتها في العديد من البلدان وتشجيعها والتعبير عن مدى حبهم وحماسهم لها وإعجابهم بصوتها الذي يتميز بالفخامة، وهذا ما حدث في حفليها في مركز الشيخ جابر الأحمد فلم يقتصر الحضور على الجمهور الكويتي فقط انما كان هناك تواجد لعدد كبير من مختلف دول الخليج الذين تفاعلوا مع كل أغانيها التي قدمتها بذكاء وتوازن بين اختياراتها الرومانسية والدرامية في مواضيع أغانيها، فكانت متمكنة كالعادة وأسرت القلوب لدرجة ان الحضور ظلوا طوال الحفل متفاعلين معها ويرددون أغانيها التي اختارتها بداية من «وبقالك قلب» التي أشعلت الحماس، هذا إضافة إلى روائعها الأخرى، ومنها «حالة خاصة» و«مبتعلمش» و«ادور اسكت» و«واحدة بتحبك» و«مكانش وقته» و«حلفتكم بالله» و«اختلفنا» و«القلوب اسرار» و«ليه سيبتها» و«دلوقتي احسن» و«الخيانة» و«متلخبطة» و«هو نفس الشوق» و«موافقة» و«بنعمل حاجات» و«سيبتلي قلبي» و«خلليك معاها» و«نجوم الليل» و«اناني» و«محد فاضي» و«هو انت مين» و«تيجي نسيب». واختتمت حفلها بأغنية «يا ريتك فاهمني» لتترك أيقونة الطرب العربي جمهورها في حالة من الطرب الجميل بصوتها الفخم في ليلة من الأنغام، وقد تميز الحفل بإخراجه البصري الباهر الذي عكس تفاصيل الأداء الموسيقي بشكل احترافي، وتفاعل الجمهور بشكل كبير معه فكان بحق عرضا متقنا ومتناغما مع الموسيقى والأداء الصوتي.حرصت المطربة أنغام كعادتها دائما على الالتقاء بأهل الصحافة والاعلام قبل صعودها على خشبة المسرح بمصاحبة رئيس مجلس إدارة شركة «ليلة عمر» عبدالعزيز الزيدي، حيث أشادت بحالة الحب الخاصة جدا التي تجمعها بالكويت وشعبها التي تكن لهم كل الحب والتقدير. وعن رأيها في ان كل حفلاتها في الكويت مع شركة «ليلة عمر» المنتجة للحفل تشهد دائما إقامة حفلات غنائية بناء على رغبة الجمهور، قالت: هذا الشيء يسعدني دائما ويعني لي الكثير ويؤكد على المحبة الكبيرة التي تزداد كل سنة بيني وبين الجمهور الكويتي الذواق للفن.

وردا على سؤال عن رأيها في التعاون الدائم مع «ليلة عمر» ورئيس مجلس إدارتها عبدالعزيز الزيدي، أوضحت: عبدالعزيز بمنزلة أخ أصغر وأحب «شطارته» وهو متطور جدا في الفنيات في حفلاته وحرصه على ظهوري بهذا الشكل الجميل، وأنا أحب التعامل معه و«مفيش احلى من كده كيمياء تجمعنا معا».

بدوره، علق الزيدي على كلامها قائلا: أشكر النجمة الكبيرة أنغام على كلامها، مشيرا إلى ان الحفلات الإضافية في كل حفلاتها مع «ليلة عمر» تكون بناء على رغبة جمهورها الكبير في الكويت. وأكمل: يشرفنا دائما التعاون مع فنانة في قامة وقيمة «صوت مصر» النجمة أنغام.من جانب آخر، كشفت أنغام عن أنها بدأت في تسجيل بعض أغاني ألبومها الجديد المقرر طرحه العام المقبل، كما أعربت عن سعادتها بالغناء مؤخرا على خشبة مسرح «رويال البرت هول» في لندن بعد 58 عاما من آخر مشاركة لمطرب مصري هناك وهو الراحل عبدالحليم حافظ، معتبرة ان هذه المشاركة من أهم الأحداث الحلوة في حياتها وهو شرف كبير جدا بالنسبة لها.

الأنباء الكويتية