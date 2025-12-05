مصر.. اتهام مؤلف “الست” بالإساءة للرسول.. ونجمة الفيلم تعلق على الضجة المصاحبة له

تقدم محام مصري ببلاغ إلى النائب العام ضد المؤلف أحمد مراد على خلفية تصريحاته الأخيرة التي وصف فيها صناعة فيلم عن الرسول محمد بأنها أسهل من فيلم عن أم كلثوم.

وجاء في البلاغ أن هذه التصريحات تمثل طعنا في مقام الرسول، من خلال إجراء مقارنة بينه وبين مغنية، وهو ما أثار مشاعر المسلمين. وأكد المحامي أن هذه الأفعال تدخل تحت طائلة المادة 98 من قانون العقوبات، التي تعاقب بالحبس مدة تصل إلى 5 سنوات أو الغرامة على من يستغل الدين للترويج لأفكار متطرفة أو ازدراء الأديان، كما أنها تشكل مخالفة لقانون مكافحة الجرائم المعلوماتية.

واختتم المحامي بلاغه بمطالبة النائب العام بالتحقيق مع أحمد مراد بتهم ازدراء الدين وإساءة استخدام الإنترنت، واستصدار أمر بمنعه من السفر تمهيدا لمحاكمته عاجلا.

من جهة أخرى، علقت الفنانة منى زكي، التي تجسد شخصية أم كلثوم في فيلم “الست” من تأليف أحمد مراد وإخراج مروان حامد، على الانتقادات التي وُجهت لها بعد عرض البرومو الدعائي للفيلم.

وأكدت خلال ندوة في مهرجان مراكش، أمس الأربعاء، أن هذا المشروع هو “أصعب مشروع في حياتي”، مشيرة إلى أن صعوبته تكمن في تجسيد شخصية أسطورة كبيرة مثل أم كلثوم، وأنها لم تكن لتقدم على الدور لولا ثقتها في المخرج مروان حامد.

وأضافت منى زكي أن السيناريو الذي كتبه أحمد مراد يظهر جانبا إنسانيا في حياة أم كلثوم لم يُعرض من قبل، معترفة بأنها شعرت بالخوف منذ بداية المشروع. وعن الانتقادات قالت: “بحاول احترم كل الآراء”.

