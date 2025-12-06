تكريم الفنان النور الجيلاني بمنطقة الكدرو

بمشاركة وزير الثقافة والإعلام والسياحة بولاية الخرطوم الأستاذ الطيب سعد الدين كرمت نساء كدراوية الأستاذ الفنان النور الجيلاني في احتفال حاشد ضمن السوق الخيري الذي أقيم بمسرح النور الجيلاني بالكدرو.

وزير الثقافة والإعلام حيا كدرو الصمود وتأريخها الباذخ والحافل بشتى ضروب الإبداع وقدمت للوطن رجال أفذاذ في مجال القوات المسلحة والشرطة وفي مجالات الفنون والإبداع المختلفة، كما ظل مسرح النور الجيلاني يحصد الجوائز في كافة منافسات الاندية الثقافية التي كانت تنظمها وزارة الثقافة والإعلام بالولاية فضلا عن المشاركات المميزة لمدارس الكدرو في الدورة المدرسية .

وحيا وزير الإعلام المرأة التي تجاوزت مرارات الحرب وأقبلت على الحياة بكل قوة وتحولت إلى عنصر منتج وأصبحت أسواق منتجات المرأة واحدة من السمات البارزة لعودة النشاط والحياة لولاية الخرطوم.